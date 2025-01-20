«Лейкерс» отправили Вандербилта в G-лигу

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт был отправлен в G-лигу в рамках продолжения процесса подготовки к возвращению на паркет. Об этом сообщил инсайдер Эван Сайдери.

В фарм-клубе «Лейкерс» баскетболист будет набирать форму и готовиться к дебюту в нынешнем сезоне.

Вандербилт получил растяжение правой стопы в феврале 2024 года, по этой причине он пропустил остаток прошлого сезона. После этого во время реабилитации игрока в его левом колене была обнаружена жидкость.

25-летний Вандербилт в сезоне-2023/2024 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» набирал в среднем 5,2 очка, делал 4,8 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата при 51,8% попадания с игры. Но из-за травм Джарред сыграл лишь в 29 матчах своей команды.