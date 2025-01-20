«Майами» обыграл «Сан-Антонио» в матче НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 128:107.

Самым результативным в составе победителей стал Кел'эл Уэр, который набрал 25 очков.

Лучшую результативность в составе гостей показал Девин Васселл, который записал в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Майами» прервал серию поражений из трёх матчей. «Сан-Антонио» потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Майами» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Сан-Антонио» проведёт матч с «Индианой Пэйсерс».

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