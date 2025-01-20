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«Майами» обыграл «Сан-Антонио» в матче НБА

«Майами» обыграл «Сан-Антонио» в матче НБА
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Касейя Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 128:107.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
128 : 107
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Уэр - 25, Робинсон - 21, Розир - 20, Хироу - 18, Йович - 14, Жакез-мл. - 12, Батлер - 8, Адебайо - 6, Ларссон - 2, Хайсмит - 2, Кристофер, Джонсон, Бёркс, Лав
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Вембаньяма - 21, Касл - 11, Пол - 10, Барнс - 10, Джонсон - 8, Шампани - 5, Джонс - 5, Сиссоко - 4, Мамукелашвили - 4, Уэсли - 2, Коллинс - 2, Бэсси - 2, Брэнэм

Самым результативным в составе победителей стал Кел'эл Уэр, который набрал 25 очков.

Лучшую результативность в составе гостей показал Девин Васселл, который записал в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Майами» прервал серию поражений из трёх матчей. «Сан-Антонио» потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Майами» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Сан-Антонио» проведёт матч с «Индианой Пэйсерс».

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