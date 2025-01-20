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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать победу в матче с «Орландо»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать победу в матче с «Орландо»
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В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс». Гости обыграли соперника со счётом 113:100.

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
100 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Картер - 16, Блэк - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Да Силва - 12, Айзек - 10, Банкеро - 10, Энтони - 9, Куин - 8, Хьюстан - 6, Джозеф - 3
Денвер Наггетс: Браун - 20, Йокич - 20, Маррей - 19, Портер - 15, Уэстбрук - 12, Гордон - 9, Строутер - 7, Джордан - 4, Уотсон - 4, Пикетт - 2, Холл - 1, Тайсон, Шарич, Ннаджи

Самым результативным игроком матча стал сербский форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 20 очков, 14 подборов и 10 передач.

В составе «Орландо» самым результативным игроком стал центровой Уэнделл Картер, записавший в свой актив 16 очков, 13 подборов и пять передач.

В следующем матче «Денвер» встретится с «Филадельфией», а «Орландо» сыграет с «Торонто».

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