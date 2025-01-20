Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» одержать победу в матче с «Орландо»

В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс». Гости обыграли соперника со счётом 113:100.

Самым результативным игроком матча стал сербский форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 20 очков, 14 подборов и 10 передач.

В составе «Орландо» самым результативным игроком стал центровой Уэнделл Картер, записавший в свой актив 16 очков, 13 подборов и пять передач.

В следующем матче «Денвер» встретится с «Филадельфией», а «Орландо» сыграет с «Торонто».

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями: