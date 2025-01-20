Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс» в НБА

В Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу во встрече одержали хозяева площадки со счётом 116:102.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Норман Пауэлл, набравший 22 очка, сделавший четыре подбора и одну передачу.

У гостей наибольшей результативностью ожидаемо отметился американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, в активе которого дабл-дабл из 25 очков, 11 передач и пяти подборов.

В следующем матче «Клипперс» сыграют дома с «Чикаго», а «Лейкерс» примут «Вашингтон».