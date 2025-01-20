Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Клипперс» в НБА
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В Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу во встрече одержали хозяева площадки со счётом 116:102.
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 22, Харден - 21, Зубац - 21, Леонард - 19, Джонс - 9, Портер - 8, Коффи - 6, Батюм - 6, Бамба - 3, Кристи - 1, Хиланд, Данн, Миллер, Мэнн, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Хатимура - 19, Дэвис - 16, Ривз - 14, Кнехт - 10, Кристи - 10, Винсент - 4, Хэйс - 4, Реддиш, Джеймс, Колоко, Финни-Смит, Милтон, Джемисон
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Норман Пауэлл, набравший 22 очка, сделавший четыре подбора и одну передачу.
У гостей наибольшей результативностью ожидаемо отметился американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, в активе которого дабл-дабл из 25 очков, 11 передач и пяти подборов.
В следующем матче «Клипперс» сыграют дома с «Чикаго», а «Лейкерс» примут «Вашингтон».
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