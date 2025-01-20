В ночь с 19 на 20 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 20 января:

«Орландо Мэджик» – «Денвер Наггетс» – 100:113;

«Оклахома-Сити Тандер» – Бруклин Нетс» – 127:101;

«Милуоки Бакс» – «Филадельфия Сиксерс» – 123:109;

«Сакраменто Кингз» – «Вашингтон Уизардс» – 123:100;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Чикаго Буллз» – 113:102;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 116:102.

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