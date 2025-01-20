Результаты игрового дня НБА 20 января
Поделиться
В ночь с 19 на 20 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 20 января:
«Орландо Мэджик» – «Денвер Наггетс» – 100:113;
«Оклахома-Сити Тандер» – Бруклин Нетс» – 127:101;
«Милуоки Бакс» – «Филадельфия Сиксерс» – 123:109;
«Сакраменто Кингз» – «Вашингтон Уизардс» – 123:100;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Чикаго Буллз» – 113:102;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 116:102.
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Джо - 24, Уильямс - 14, Дженг - 12, Уиггинс - 12, Уоллес - 9, Дука - 9, Карлсон - 8, Джонс - 6, Карузо - 6, Дорт, Флаглер, Уильямс
Бруклин Нетс: Джонсон - 15, Мартин - 15, Клэкстон - 11, Расселл - 9, Шарп - 9, Эвбуомван - 9, Клауни - 9, Уилсон - 8, Уильямс - 7, Джонсон - 6, Бикман - 3, Симмонс
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 27, Джо - 24, Уильямс - 14, Дженг - 12, Уиггинс - 12, Уоллес - 9, Дука - 9, Карлсон - 8, Джонс - 6, Карузо - 6, Дорт, Флаглер, Уильямс
Бруклин Нетс: Джонсон - 15, Мартин - 15, Клэкстон - 11, Расселл - 9, Шарп - 9, Эвбуомван - 9, Клауни - 9, Уилсон - 8, Уильямс - 7, Джонсон - 6, Бикман - 3, Симмонс
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лиллард - 25, Миддлтон - 13, Лопес - 12, Принс - 11, Джексон - 9, Роллинз - 7, Портис - 6, Трент-мл. - 6, Ливингстон, Умуде, Коннотон, Райт
Филадельфия Сиксерс: Макси - 37, Убре - 19, Каунсил - 13, Гордон - 10, Бона - 10, Нэнс - 8, Эдвардс - 7, Даутин - 5, Джексон, Драммонд, Джордж, Ябуселе
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 100
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Дерозан - 24, Монк - 23, Эллис - 18, Фокс - 12, Мюррэй - 4, Лень - 4, Лайлз - 4, Хаертер - 3, Кроуфорд - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Краудер
Вашингтон Уизардс: Валанчюнас - 23, Кисперт - 14, Кузма - 13, Кулибали - 11, Пул - 11, Каррингтон - 6, Шампани - 6, Джордж - 6, Сарр - 6, Дэвис - 2, Гилл - 2, Вукчевич, Батлер, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
113 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 25, Шарп - 23, Авдия - 20, Грант - 18, Эйтон - 15, Бэнтон - 6, Уокер - 4, Мюррэй - 2, Тибулл, Макгауэнс, Минайя, Рупер, Клингэн, Рит, Камара
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Вучевич - 17, Уильямс - 15, Досунму - 12, Уайт - 9, Смит - 7, Бузелис - 7, Терри - 6, Филлипс - 2, Болл, Гидди, Хортон-Такер
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 22, Харден - 21, Зубац - 21, Леонард - 19, Джонс - 9, Портер - 8, Коффи - 6, Батюм - 6, Бамба - 3, Кристи - 1, Хиланд, Данн, Миллер, Мэнн, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Хатимура - 19, Дэвис - 16, Ривз - 14, Кнехт - 10, Кристи - 10, Винсент - 4, Хэйс - 4, Реддиш, Джеймс, Колоко, Финни-Смит, Милтон, Джемисон
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2025
-
09:20
-
08:30
-
07:29
-
04:34
-
01:25
-
00:54
-
00:21
- 19 января 2025
-
23:38
-
22:49
-
22:29
-
21:47
-
21:37
-
21:19
-
21:00
-
20:30
-
20:28
-
20:26
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:07
-
19:41
-
19:22
-
19:05
-
18:23
-
18:09
-
17:40
-
17:21
-
16:05
-
14:50
-
13:52
-
12:21
-
10:23
-
09:30
-
08:18