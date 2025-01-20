Единая лига назвала символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказался один российский игрок (Андрей Мартюк) и четыре легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»);

Джеремайя Мартин («Уралмаш»);

Маркос Найт (УНИКС);

Трент Фрейзер («Зенит»);

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, в активе которого 22 победы при четырёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (22 победы — пять поражений), а топ-3 замыкает петербургский «Зенит», на счету которого 21 победа и пять поражений.

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