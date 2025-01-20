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Владимир Гомельский оценил переход Алексея Шведа в БК «Зенит»

Владимир Гомельский оценил переход Алексея Шведа в БК «Зенит»
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о переходе российского разыгрывающего Алексея Шведа в «Зенит». Ранее Швед выступал в чемпионате Китая за «Шаньси», но в декабре 2024 года был отчислен и остался без клуба. До перехода в китайскую лигу Швед представлял московский ЦСКА.

«После травмы Ксавьера Муна, которая вывела игрока из строя до конца сезона, у «Зенита» появилась необходимость в универсальном игроке задней линии. Найти равноценную замену Муну в разгар сезона — задача крайне сложная. А Швед был доступен и находится в приличной форме. Думаю, что в «Зените» понимают особенности этого игрока», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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