Скотти Пиппен ответил, в чём считает себя выше Леброна Джеймса

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен ответил на вопрос по поводу лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Поставил бы я себя выше Леброна с точки зрения командного игрока? Мои успехи в команде выше, чем у Леброна. У меня шесть колец. Кого бы выбрал владелец клуба НБА: меня или Леброна? Я не знаю… Речь о том, чтобы получать индивидуальные награды или чемпионские титулы? Ведь я за своими не гнался», — сказал Пиппен на канале Valuetainment в YouTube.

Ранее Пиппен выразил уверенность, что Джордан был бы лучше Леброна, если бы выступал в его эпоху.

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