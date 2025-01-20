Марк Дэйгнолт возглавит одну из четырёх команд на Матче всех звёзд НБА — 2025

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт возглавит одну из четырёх команд на Матче всех звёзд НБА 2025 года, который состоится 16 февраля в Сан-Франциско. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Для Дэйгнолта это первый подобный вызов в карьере. «Оклахома» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 35 побед при семи поражениях.

Напомним, Матч всех звёзд НБА в 2025 году объединит три команды из восьми игроков, выбранных из числа лучших звёзд лиги, и четвёртую команду — выигравшую Матч восходящих звёзд, который уже несколько лет проводится в формате мини-турнира.

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