Рашад Маккантс назвал двух игроков «Лейкерс», которые мешают быть команде успешнее

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рашад Маккантс высказал мнение, что главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик слишком зависим от лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Они дружат? Да, в этом и проблема. Сейчас Джей Джей не берёт на себя ответственность. Он смог бы тренировать «Лос-Анджелес», если бы из команды убрали Джеймса и Дэвиса. Это фейковая система, которая работает только для них двоих. Если бы в команде не было этих двух, они могли играть по системе, которой должны придерживаться все остальные баскетболисты», — сказал Маккантс в подкасте Гилберта Аренаса.

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