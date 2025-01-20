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Домантас Сабонис может стать автором исторического достижения в НБА

Домантас Сабонис может стать автором исторического достижения в НБА
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28-летний тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис может стать первым игроком в истории НБА, который проведёт сезон со следующими статистическими показателями: 60% реализации бросков с игры и 40% реализации трёхочковых бросков. Об этом информирует StatMamba.

В настоящий момент Сабонис реализует броски с игры с показателем 60,5%, а «трёшки» – с 48,4%.

В нынешнем сезоне НБА Домантас к настоящему моменту принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,8 очка, совершал 14,2 подбора, отдавал 6,3 передачи и делал 0,7 перехвата.

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