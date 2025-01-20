Трент Фрейзер высказался о гостевой победе БК «Зенит» в матче с «Автодором»

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча проходила в Саратове и завершилась в пользу подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 79:60.

«Мы проделали хорошую работу на протяжении всех четырёх четвертей матча. Играли очень упорно и жёстко. Мы были морально готовы к любым трудностям, потому что знали, что это будет сложная игра», — сказал Фрейзер в интервью пресс-службе «Зенита».

В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги, «Автодор» располагается на восьмой позиции.

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