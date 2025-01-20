Трент Фрейзер высказался о гостевой победе БК «Зенит» в матче с «Автодором»
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Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча проходила в Саратове и завершилась в пользу подопечных Хавьера Паскуаля со счётом 79:60.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
60 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Петенев - 17, Агада - 15, Клименко - 7, Кантер - 7, Беслач - 6, Джонс - 4, Сычков - 4, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Кроуфорд, Яковлев
Зенит: Фрейзер - 18, Воронцевич - 16, Бэйкон - 9, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Хантер - 7, Пойтресс - 6, Щербенев - 4, Рыжов - 2, Вольхин - 1, Земский
«Мы проделали хорошую работу на протяжении всех четырёх четвертей матча. Играли очень упорно и жёстко. Мы были морально готовы к любым трудностям, потому что знали, что это будет сложная игра», — сказал Фрейзер в интервью пресс-службе «Зенита».
В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги, «Автодор» располагается на восьмой позиции.
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