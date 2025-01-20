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Экс-игрок НБА раскритиковал чернокожего рэпера за решение выступить на инаугурации Трампа

Экс-игрок НБА раскритиковал чернокожего рэпера за решение выступить на инаугурации Трампа
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Итан Томас публично раскритиковал звёздного рэпера Корнелла Хэйнса-младшего, более известного как Нелли (от англ. Nelly), за решение выступить на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

«Я делаю это не ради денег. Я делаю это, потому что это честь. Я уважаю власть. И неважно, кто находится у власти. Наши мужчины и женщины, наши браться и сёстры, защищая страну, идут на войну ради тех, кто находится у власти. И если они вправе рисковать своей жизнью, то я, чёрт возьми, вправе выступить за тех, кто находится у власти», — объяснил свой поступок Хэйнс-младший в социальных сетях.

«Я бы предпочёл, чтобы ты сказал, что сделал это ради денег», — ответил Томас в социальной сети X (ранее Twitter).

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