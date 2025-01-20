Джеймс Харден поднялся на 14-е место в списке лучших снайперов НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден установил очередное историческое достижение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:102), состоявшемся сегодня, 20 января.
Американец, набравший 21 очко, переместился на 14-е место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Список самых результативных игроков в истории НБА (топ-5):
1. Леброн Джеймс (США).
2. Карим Абдул-Джаббар (США).
3. Карл Мэлоун (США).
4. Коби Брайант (США).
5. Майкл Джордан (США)
…
14. Джеймс Харден (США).
В настоящий момент после 41 матча «Клипперс» занимают пятое место в зачёте Западной конференции НБА.