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Джеймс Харден поднялся на 14-е место в списке лучших снайперов НБА

Джеймс Харден поднялся на 14-е место в списке лучших снайперов НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден установил очередное историческое достижение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:102), состоявшемся сегодня, 20 января.

Американец, набравший 21 очко, переместился на 14-е место в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Список самых результативных игроков в истории НБА (топ-5):

1. Леброн Джеймс (США).
2. Карим Абдул-Джаббар (США).
3. Карл Мэлоун (США).
4. Коби Брайант (США).
5. Майкл Джордан (США)

14. Джеймс Харден (США).

В настоящий момент после 41 матча «Клипперс» занимают пятое место в зачёте Западной конференции НБА.

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