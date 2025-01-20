Леброн Джеймс выразил недовольство игрой «Лейкерс» после поражения от «Клипперс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс выразил недовольство игрой команды после поражения в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (102:116), состоявшемся сегодня, 20 января.

«Наша команда так устроена, что мы не имеем права на ошибку. На большую ошибку. У нас нет выбора, мы должны играть в баскетбол, близкий к идеальному. Очевидно, игра не бывает идеальной, но мы не можем часто терять мяч, мы должны лучше с этим справляться.

Если мы делаем агрессивный перехват, он не должен быть небрежным. У нас не может быть пробоев в защите. И, если у нашего тренерского штаба есть план, нам нельзя от него отклоняться», — сказал Джеймс на пресс-конференции.