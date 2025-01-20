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В «Лейкерс» считают, что Остин Ривз избежал серьёзной травмы

В «Лейкерс» считают, что Остин Ривз избежал серьёзной травмы
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26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, Остин Ривз получил травму колена в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (102:116).

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 22, Харден - 21, Зубац - 21, Леонард - 19, Джонс - 9, Портер - 8, Коффи - 6, Батюм - 6, Бамба - 3, Кристи - 1, Хиланд, Данн, Миллер, Мэнн, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Хатимура - 19, Дэвис - 16, Ривз - 14, Кнехт - 10, Кристи - 10, Винсент - 4, Хэйс - 4, Реддиш, Джеймс, Колоко, Финни-Смит, Милтон, Джемисон

По словам главного тренера команды Джей Джей Реддика, в команде считают, что повреждение баскетболиста окажется несерьёзным. Об этом сообщает Clutch Points.

Ожидается, что сегодня, 20 января, Ривз пройдёт дополнительное медиционское обследование.

Напомним, победу во встрече одержали хозяева площадки со счётом 116:102. У гостей наибольшей результативностью ожидаемо отметился американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, в активе которого дабл-дабл из 25 очков, 11 передач и пяти подборов.

В следующей встрече «Клипперс» сыграют дома с «Чикаго», а «Лейкерс» примут «Вашингтон».

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