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Зайон Уильямсон прокомментировал слухи о возможном уходе из «Нью-Орлеан Пеликанс»

Зайон Уильямсон прокомментировал слухи о возможном уходе из «Нью-Орлеан Пеликанс»
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Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон дал комментарий по поводу слухов о своём возможном уходе из состава команды.

«Проблемы с травмой бедра уже позади, и теперь я прекрасно себя чувствую и готов заниматься своим любимым делом. И хочу сказать, что люблю Новый Орлеан. Вообще не знаю, откуда взялись все эти слухи о моём обмене. Я намерен оставаться в команде. Здесь мой дом, здесь мой город. Я это говорил и продолжаю говорить уже долгие годы», — сказал Уильямсон на видео, опубликованном пресс-службой «Пеликанс» на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Уильямсон в этом сезоне из-за травмы провёл лишь четыре матча. В среднем он набирал по 20,8 очка и делал 8,5 подбора за игру.

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