Карри отблагодарил пожилую болельщицу «Уорриорз», которая давно следит за ним

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поблагодарил пожилую болельщицу за преданность клубу и пригласил её на игру. Болельщицу «Уорриорз» со стажем зовут Китти. У неё есть несколько исписанных тетрадок, где она ведёт статистику матчей «Голден Стэйт» и Стефена лично. Карри заметил женщину в социальных сетях и записал обращение.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы являетесь такой преданной болельщицей «Уорриорз» и поддерживаете нас. Знаю, что вы постоянно смотрите нас на League Pass, и также знаю, что у вас есть прекрасный альбом, в котором вы отслеживаете всю нашу статистику… Мы будем рады видеть вас на матче, захватите вашу книгу», — сказал Карри на видео, размещённом пресс-службой «Голден Стэйт».

Фото: Страница «Голден Стэйт Уорриорз» в социальных сетях

Фото: Страница «Голден Стэйт Уорриорз» в социальных сетях

Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: