«Это невероятно!» Карвел Андерсон высказался после победы «Локомотива» в матче с ЦСКА

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась в пользу подопечных Андрея Ведищева со счётом 106:104. Андерсон набрал 13 очков, к которым добавил пять подборов и одну результативную передачу.

«Мы очень сильно хотели победить и проделали большую работу, чтобы у нас появился шанс выиграть. Было бы очень печально, если бы этого не случилось. И как только прозвучала сирена, мы начали радоваться и праздновать.

Если у кого-то из нас идёт игра, мы стараемся ещё больше завести его. Если же кто-то допускает ошибку, то пытаемся максимально поддержать. Тренерский штаб отлично нас направлял, и мы все доверяем друг другу. Думаю, это укрепляет командный дух и помогает справиться с давлением.

Последние дни были очень богаты на хорошие новости для нашей команды: мистер Ведищев станет наставником на Матче всех звёзд, а ещё недавно мы узнали, что и Патрик примет в нём участие. Здорово, что мы добавили к этому победу над ЦСКА на их паркете. Это невероятно!» — приводит слова Андерсона пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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