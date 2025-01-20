Названо достижение, в котором Никола Йокич превосходит все клубы НБА

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в 12-й раз в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) оформил трипл-дабл перед четвёртой четвертью. Это больше, чем любая другая команда лиги оформляла за всю встречу в этом сезоне.

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В матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» Никола набрад 20 очков, сделал 14 подборов и отдал 10 результативных передач. Кроме того, на его счету три перехвата и три блок-шота.

Отметим также, что у Йокича в общей 18 трипл-даблов в этом сезоне. У его ближайшего преследователя, Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс», восемь трипл-даблов.

Йокич издевательски забил данк через Деандре Джордана: