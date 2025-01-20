Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тимма мог перейти в клуб Единой лиги в 2025-м, мешала репутация Седоковой — друг Яниса

Тимма мог перейти в клуб Единой лиги в 2025-м, мешала репутация Седоковой — друг Яниса
Аудио-версия:
Комментарии

Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявил, что спортсмен мог оказаться в клубе Единой лиги ВТБ в 2025 году. Однако сдерживающим фактором оказалась репутация бывшей жены Тиммы Анны Седоковой.

«Мне подтвердили, что были проведены тесные переговоры с несколькими командами баскетбольной Лиги ВТБ о возможности Яниса играть за одну из них после Нового года. А также я получил подтверждение, что одним из сдерживающих факторов взять Яниса в команду была скандальная репутация Анны Седоковой. Профессиональные команды хотят брать игрока, сконцентрированного на баскетболе на 100%, а не на семейных интригах», — написал Лининьш на своей странице в социальных сетях.

Тимма скончался в декабре прошлого года. В прошлом году он расстался с Седоковой. Пара состояла в браке с 2020-го.

Материалы по теме
Янис Тимма, шаманы и компромат на Седокову. История смерти баскетболиста не даёт покоя
Янис Тимма, шаманы и компромат на Седокову. История смерти баскетболиста не даёт покоя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android