Тимма мог перейти в клуб Единой лиги в 2025-м, мешала репутация Седоковой — друг Яниса

Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявил, что спортсмен мог оказаться в клубе Единой лиги ВТБ в 2025 году. Однако сдерживающим фактором оказалась репутация бывшей жены Тиммы Анны Седоковой.

«Мне подтвердили, что были проведены тесные переговоры с несколькими командами баскетбольной Лиги ВТБ о возможности Яниса играть за одну из них после Нового года. А также я получил подтверждение, что одним из сдерживающих факторов взять Яниса в команду была скандальная репутация Анны Седоковой. Профессиональные команды хотят брать игрока, сконцентрированного на баскетболе на 100%, а не на семейных интригах», — написал Лининьш на своей странице в социальных сетях.

Тимма скончался в декабре прошлого года. В прошлом году он расстался с Седоковой. Пара состояла в браке с 2020-го.