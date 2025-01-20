Влад Голдин сделал становую тягу с шестью блинами после эффектного матча в США

Российский баскетболист Владислав Голдин продемонстрировал впечатляющую физическую форму. На своей странице в социальных сетях спортсмен разместил новый пост, где показал, как выполняет становую тягу.

«После игры», — говорится в описании к видео.

Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США:

Напомним, Голдин выступает за университет «Мичиган Вулверинс» в NCAA. В последнем матче «Мичиган» встречался с университетом «Нортвестерн Уайлдкэтс» и победил со счётом 80:76. Голдин в этой встрече набрал 31 очко при 9 из 16 с игры и три из шести из-за дуги, сделал восемь подборов и четыре блок-шота. В настоящий момент Владу 23 года.