Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Влад Голдин сделал становую тягу с шестью блинами после эффектного матча в США

Влад Голдин сделал становую тягу с шестью блинами после эффектного матча в США
Комментарии

Российский баскетболист Владислав Голдин продемонстрировал впечатляющую физическую форму. На своей странице в социальных сетях спортсмен разместил новый пост, где показал, как выполняет становую тягу.

«После игры», — говорится в описании к видео.

Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США:

Напомним, Голдин выступает за университет «Мичиган Вулверинс» в NCAA. В последнем матче «Мичиган» встречался с университетом «Нортвестерн Уайлдкэтс» и победил со счётом 80:76. Голдин в этой встрече набрал 31 очко при 9 из 16 с игры и три из шести из-за дуги, сделал восемь подборов и четыре блок-шота. В настоящий момент Владу 23 года.

Материалы по теме
Русский парень из Нальчика разрывает NCAA. Голдин показал зрелищную игру в США!
Видео
Русский парень из Нальчика разрывает NCAA. Голдин показал зрелищную игру в США!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android