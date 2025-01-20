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Кай Сенат назвал величайшего игрока НБА всех времён. Это не Леброн или Джордан

Кай Сенат назвал величайшего игрока НБА всех времён. Это не Леброн или Джордан
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Американский стример и ютубер Кай Сенат ответил на вопрос по поводу любимого игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кто мой любимый игрок в НБА? Леандро Барбоза. Это величайший баскетболист в истории, который когда-либо прикасался к этой игре. Дружим ли мы? Да нет. Просто я смотрел матчи «Голден Стэйт», и Леандро Барбоза играл потрясающе. Он хороший человек», — сказал Сенат в Club Shay Shay Podcast.

Бразилец Барбоза за время карьеры в НБА выступал за такие команды, как «Финикс Санз», «Торонто Рэпторс», «Индиана Пэйсерс», «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Стал чемпионом лиги в 2015-м вместе с «воинами».

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