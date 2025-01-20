Джей Джей Редик высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (102:116).

«Конечно, можно посмотреть на расписание и сказать, что это более лёгкий период или более сложный. Но для нашей команды не будет ничего лёгкого. Я понял это в самом начале сезона. Это нормально. Мы собираемся продолжать борьбу. Сейчас у нас 18 поражений, и в турнирной таблице мы шестые. Мы хотели бы быть выше. Думаю, была пара игр, в которых, по нашему общему мнению, мы должны были победить. При этом у нас не было ни одной игры, после которой кто-то бы подумал: «Ну, они украли победу». Мы просто должны продолжать верить друг в друга, и у нас всё получится», — сказал Редик на пресс-конференции.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: