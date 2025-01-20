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Джей Джей Редик высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Клипперс»

Джей Джей Редик высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Клипперс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (102:116).

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 22, Харден - 21, Зубац - 21, Леонард - 19, Джонс - 9, Портер - 8, Коффи - 6, Батюм - 6, Бамба - 3, Кристи - 1, Хиланд, Данн, Миллер, Мэнн, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Хатимура - 19, Дэвис - 16, Ривз - 14, Кнехт - 10, Кристи - 10, Винсент - 4, Хэйс - 4, Реддиш, Джеймс, Колоко, Финни-Смит, Милтон, Джемисон

«Конечно, можно посмотреть на расписание и сказать, что это более лёгкий период или более сложный. Но для нашей команды не будет ничего лёгкого. Я понял это в самом начале сезона. Это нормально. Мы собираемся продолжать борьбу. Сейчас у нас 18 поражений, и в турнирной таблице мы шестые. Мы хотели бы быть выше. Думаю, была пара игр, в которых, по нашему общему мнению, мы должны были победить. При этом у нас не было ни одной игры, после которой кто-то бы подумал: «Ну, они украли победу». Мы просто должны продолжать верить друг в друга, и у нас всё получится», — сказал Редик на пресс-конференции.

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