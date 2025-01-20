Владимир Гомельский высказался о судействе после скандального эпизода в игре ЦСКА и «Локо»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о работе судей на матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» (104:106). Напомним, в концовке встречи Каспер Уэйр получил технический фол, что вызвало недовольство других игроков армейцев, а тренер красно-синих Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

«Разбирают ли судейство в таких матчах? Разбирают ли отдельно взятые матчи по качеству судейства, я не знаю. Единая лига должна быть заинтересована в повышении качества судейства. Эпизод в концовке меня тоже заинтересовал, так как у самих судей возникли сомнения. Но утверждать, что на Каспере Уэйре были нарушены правила, я не могу, так как не видел со своего места, участники были заслонены другими игроками», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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