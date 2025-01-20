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Скотти Пиппен назвал президента команды НБА, чья система «ломает» игроков

Скотти Пиппен назвал президента команды НБА, чья система «ломает» игроков
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Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мнением о конфликте между командой НБА «Майами Хит» и её лёгким форвардом Джимми Батлером.

«Уже много лет известно, что «Майами Хит» делает именно то, о чём говорил Пол Пирс… когда ты молод, ты можешь работать на Пэта Райли. Но когда становишься старше, как Джимми Батлер, понимаешь, что его система тебя сломает», — сказал Пиппен в эфире PBD Podcast.

«Майами» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе «Хит» 21 победа и 20 поражений.

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Скотти Пиппен затроллил арбитра и спрятал мяч во время игры:

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