Скотти Пиппен назвал президента команды НБА, чья система «ломает» игроков

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мнением о конфликте между командой НБА «Майами Хит» и её лёгким форвардом Джимми Батлером.

«Уже много лет известно, что «Майами Хит» делает именно то, о чём говорил Пол Пирс… когда ты молод, ты можешь работать на Пэта Райли. Но когда становишься старше, как Джимми Батлер, понимаешь, что его система тебя сломает», — сказал Пиппен в эфире PBD Podcast.

«Майами» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе «Хит» 21 победа и 20 поражений.

Скотти Пиппен затроллил арбитра и спрятал мяч во время игры: