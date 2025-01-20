Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Емченко высказался о скандальной концовке в матче ЦСКА и «Локомотива» в Единой лиге

Емченко высказался о скандальной концовке в матче ЦСКА и «Локомотива» в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась в пользу «железнодорожников» со счётом 106:104. В концовке встречи разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр получил технический фол, вылетев за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Это вызвало недовольство других игроков армейцев, посчитавших, что на американце фолили. Тренер красно-синих Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

«Как с площадки выглядело то, что происходило на последних секундах? Я играю за нашу основу уже пятый сезон, у нас было много матчей даже с тем же ЦСКА, когда всё решалось на последних секундах. Так что я не боялся взять на себя ответственность. Патрик Миллер уже ушёл с перебором фолов, поэтому первого номера играл я. Я встал на линию, взял мяч, заказал комбинацию и стал ждать, пока наш игрок откроется для получения паса. Но тут Никита Курбанов заступил за линию, а в последние два минуты матча за это сразу дают технический фол. Судьи свистнули нарушение, страсти закипели. Но мы все старались никак не реагировать, ни во что не вовлекаться. Потом, правда Антониус Кливленд промазал оба штрафных – наверное, чтобы понервировать нас всех. Но в итоге всё закончилось для нас хорошо», — приводит слова Емченко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме
Взбешённый тренер и отказ от пресс-конференции. ЦСКА засудили в Единой лиге?
Взбешённый тренер и отказ от пресс-конференции. ЦСКА засудили в Единой лиге?

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android