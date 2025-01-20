Емченко высказался о скандальной концовке в матче ЦСКА и «Локомотива» в Единой лиге

25-летний разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась в пользу «железнодорожников» со счётом 106:104. В концовке встречи разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр получил технический фол, вылетев за лицевую линию при вводе мяча в игру соперниками. Это вызвало недовольство других игроков армейцев, посчитавших, что на американце фолили. Тренер красно-синих Андреас Пистиолис после возмущения работой арбитров был удалён.

«Как с площадки выглядело то, что происходило на последних секундах? Я играю за нашу основу уже пятый сезон, у нас было много матчей даже с тем же ЦСКА, когда всё решалось на последних секундах. Так что я не боялся взять на себя ответственность. Патрик Миллер уже ушёл с перебором фолов, поэтому первого номера играл я. Я встал на линию, взял мяч, заказал комбинацию и стал ждать, пока наш игрок откроется для получения паса. Но тут Никита Курбанов заступил за линию, а в последние два минуты матча за это сразу дают технический фол. Судьи свистнули нарушение, страсти закипели. Но мы все старались никак не реагировать, ни во что не вовлекаться. Потом, правда Антониус Кливленд промазал оба штрафных – наверное, чтобы понервировать нас всех. Но в итоге всё закончилось для нас хорошо», — приводит слова Емченко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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