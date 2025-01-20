Чендлер Парсонс назвал лучшего игрока «Клипперс» в сезоне-2024/2025

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс во время очередного интервью назвал лучшего, по своему мнению, игрока «Лос-Анджелес Клипперс» в сезоне-2024-2025.

«После того как «Клипперс» вернули в состав Кавая Леонарда, они получили свежий глоток воздуха. Это надёжный игрок, который способен принести очки своей команды и потянуть её вперёд за собой.

Если называть лучшего игрока команды, то это определённо Норман Пауэлл. За ним ключевой источник очков команды. Он проводит отличный сезон. Также впечатляет и игра Ивицы Зубаца. У них отличный укомплектованный состав. Я, конечно, не думаю, что они дойдут до финала Запада, но они проводят чертовски отличный сезон и добавляют по всем фронтам», – сказал Парсонс в эфире подкаста Run It Back в социальной сети Х (ранее Twitter).