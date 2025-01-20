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64 очка Ирвинга и Гэффорда на двоих не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Шарлотт»

64 очка Ирвинга и Гэффорда на двоих не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Шарлотт»
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В Шарлотт (США) закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Шарлотт Хорнетс» и «Даллас Маверикс».

Встреча завершилась победой «Шарлотт» со счётом 110:105.

В составе победителей дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов оформил Марк Уильямс. 23 очка на счету Майлза Бриджеса, столько же очков на счету Ламело Болла.

У «Далласа» 33 очками отметился Кайри Ирвинг. Дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов на счету Дэниела Гэффорда.

«Шарлотт» одержал третью победу в регулярном чемпионате НБА кряду. «Даллас» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах.

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