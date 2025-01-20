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Вембаньяма высказался о предстоящих матчах НБА во Франции

Вембаньяма высказался о предстоящих матчах НБА во Франции
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о предстоящих встречах с «Индианой Пэйсерс» во Франции.

«На самом деле, это немного сюрреалистично – видеть моих партнёров по команде на арене, на которой я провёл так много времени в юном возрасте. Как будто столкнулись два разных мира. Но пока всё складывается отлично. У меня очень много приятных эмоций. Я постоянно думал об этом поездке.

Это отличный способ поделиться эмоциями с моими болельщиками на родине, во Франции, поблагодарить тех фанатов, которые никогда не приедут в США. Это важно для меня. Я всего несколько часов здесь, но чувствую себя потрясающе», — приводит слова Вембаньямы официальный сайт НБА.

«Сан-Антонио» и «Индиана» проведут две встречи в Париже — 23 и 25 января.

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