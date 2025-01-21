ДеАарон Фокс отметил изменения в команде с приходом нового тренера

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс отметил положительные изменения после того, как вместо бывшего тренера Майка Брауна руководить командой стал его бывший ассистент Дуг Кристи.

«Весь состав сейчас чувствует подъём. Разумеется, такое чувство приходит к игрокам, когда они начинают побеждать раз за разом. Но Дуг имеет к этому прямое отношение, потому что, когда он появляется в раздевалке, наступает позитив. Это стало очевидно заметным после того, как он встал у руля команды», – сказал ДеАарон на официальном YouTube-канале «Кингз».

Стоит отметить, что под руководством Кристи «Кингз» выиграли 9 из 11 последних матчей.