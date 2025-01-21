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«Детройт» одержал победу над «Хьюстоном», у Дюрена дабл-дабл

«Детройт» одержал победу над «Хьюстоном», у Дюрена дабл-дабл
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В Хьюстоне (США) закончился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Хьюстон Рокетс» и «Детройт Пистонс».

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
96 : 107
Детройт Пистонс
Детройт
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 20, Грин - 19, Томпсон - 17, Шенгюн - 11, Уитмор - 10, Исон - 8, Ландейл - 6, Брукс - 5, Холидей, Тэйт, Смит II, Адамс, Шеппард, Уильямс, Грин
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Бисли - 17, Дюрен - 16, Томпсон - 11, Хардуэй-младший - 10, Сассер - 8, Стюарт - 6, Харрис - 4, Холланд - 3, Рид, Мур, Фонтеккио

Встреча завершилась победой «Детройта» со счётом 107:96.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кейд Каннингем, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов оформил центровой Джейлен Дюрен. Ещё 17 очков на счету Малика Бизли.

В составе «Хьюстона» 20 очков набрал разыгрывающий Фред Ванвлит. Ещё 19 очков на счету Джейлена Грина.

Для Хьюстона это поражение стало вторым в последних трёх встречах. «Детройт» прервал серию из двух неудачных игр.

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