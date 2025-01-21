«Детройт» одержал победу над «Хьюстоном», у Дюрена дабл-дабл

В Хьюстоне (США) закончился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Хьюстон Рокетс» и «Детройт Пистонс».

Встреча завершилась победой «Детройта» со счётом 107:96.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кейд Каннингем, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов оформил центровой Джейлен Дюрен. Ещё 17 очков на счету Малика Бизли.

В составе «Хьюстона» 20 очков набрал разыгрывающий Фред Ванвлит. Ещё 19 очков на счету Джейлена Грина.

Для Хьюстона это поражение стало вторым в последних трёх встречах. «Детройт» прервал серию из двух неудачных игр.