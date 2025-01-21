«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и продлил победную серию в НБА

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «Федэкс Форум» и завершилась победой хозяев со счётом 108:106.

В составе победителей самым результативным стал Джарен Джексон, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

За «Миннесоту» лучшую результативность показал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 32 очка.

Таким образом, «Мемфис» продлил победную серию до трёх встреч. «Миннесота», в свою очередь, потерпела третье поражение за последние четыре матча.

Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями: