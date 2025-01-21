«Мемфис» обыграл «Миннесоту» и продлил победную серию в НБА
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «Федэкс Форум» и завершилась победой хозяев со счётом 108:106.
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Бейн - 22, Морант - 19, Уэллс - 13, Кеннард - 7, Кларк - 7, Пиппен Мл. - 6, Джексон - 4, Ларэвиа - 2, Альдама - 2, Иди - 2, Хафф, Кончар
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 29, Диллингэм - 15, Макдэниелс - 11, Александер-Уолкер - 5, Конли - 5, Рэндл - 5, Гобер - 4, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
В составе победителей самым результативным стал Джарен Джексон, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.
За «Миннесоту» лучшую результативность показал Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 32 очка.
Таким образом, «Мемфис» продлил победную серию до трёх встреч. «Миннесота», в свою очередь, потерпела третье поражение за последние четыре матча.
Фанатки, выбежавшие во время игры НБА, оказались моделями:
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