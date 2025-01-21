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33 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» одержать победу в матче с «Финиксом»

33 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» одержать победу в матче с «Финиксом»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 118:92.

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2025, понедельник. 23:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 92
Финикс Санз
Финикс
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Гарлэнд - 16, Аллен - 12, Меррилл - 10, Тайсон - 10, Страс - 9, Джером - 8, Ньянг - 8, Уэйд - 8, Портер - 3, Томпсон - 1, Тор, Бейтс
Финикс Санз: Дюрант - 23, Букер - 15, Джонс - 13, Аллен - 10, Ли - 9, Бил - 5, Данн - 4, Ричардс - 4, Моррис - 4, Бол - 3, Пламли - 2, О'Нил, Игодаро

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, записавший на свой счёт 33 очка, пять подборов и пять передач.

В составе «Санз» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, записавший в свой актив 23 очка, семь подборов и одну передачу. В следующем матче «Кливленд» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Финикс» сыграет с «Бруклин Нетс».

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