33 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» одержать победу в матче с «Финиксом»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 118:92.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, записавший на свой счёт 33 очка, пять подборов и пять передач.

В составе «Санз» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, записавший в свой актив 23 очка, семь подборов и одну передачу. В следующем матче «Кливленд» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Финикс» сыграет с «Бруклин Нетс».