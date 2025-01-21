«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 40 очков в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 125:85.

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 22 очка.

Лучшую результативность в «Голден Стэйт» показал Стефен Карри, набрав 18 очков.

«Голден Стэйт» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Бостон», в свою очередь, одержал вторую победу в трёх последних матчах.

В следующей игре «Голден Стэйт» встретится с «Сакраменто Кингз», а «Бостон» проведёт матч с «Лос-Анджелес Клипперс».

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