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«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 40 очков в матче НБА

«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 40 очков в матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 125:85.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 01:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
85 : 125
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 18, Муди - 13, Пост - 9, Сантос - 7, Шрёдер - 7, Хилд - 6, Уотерс III - 6, Луни - 5, Джексон-Дэвис - 5, Уиггинс - 4, Спенсер - 3, Пэйтон II - 2
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Порзингис - 18, Браун - 17, Притчард - 14, Хозер - 11, Холидэй - 10, Уайт - 8, Корнет - 8, Уолш - 6, Шейерман - 5, Хорфорд - 3, Кета - 3, Тиллман, Спрингер

Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 22 очка.

Лучшую результативность в «Голден Стэйт» показал Стефен Карри, набрав 18 очков.

«Голден Стэйт» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Бостон», в свою очередь, одержал вторую победу в трёх последних матчах.

В следующей игре «Голден Стэйт» встретится с «Сакраменто Кингз», а «Бостон» проведёт матч с «Лос-Анджелес Клипперс».

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