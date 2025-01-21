Единая лига: расписание матчей 21 января
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Сегодня, во вторник, 21 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Расписание Единой лиги на 21 января:
18:00 мск — «Астана» — «Енисей».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 22 победы при четырёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (21 победа — пять поражений), топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого также 21 победа и пять поражений.
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