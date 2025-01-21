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Результаты игрового дня НБА 21 января

Результаты игрового дня НБА 21 января
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В ночь с 20 на 21 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты игрового дня НБА 21 января:

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» — 85:125;

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 01:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
85 : 125
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 18, Муди - 13, Пост - 9, Сантос - 7, Шрёдер - 7, Хилд - 6, Уотерс III - 6, Луни - 5, Джексон-Дэвис - 5, Уиггинс - 4, Спенсер - 3, Пэйтон II - 2
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Порзингис - 18, Браун - 17, Притчард - 14, Хозер - 11, Холидэй - 10, Уайт - 8, Корнет - 8, Уолш - 6, Шейерман - 5, Хорфорд - 3, Кета - 3, Тиллман, Спрингер

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз» — 123:119 ОТ;

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 119
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 45, Мюррей - 26, Мёрфи - 24, Хоукинс - 18, Тайс - 4, Альварадо - 3, Маткович - 2, Грин - 1, Джонс, Кэйн, Мисси, Робинсон-Эрл
Юта Джаз: Джордж - 23, Кольер - 20, Михайлюк - 19, Кесслер - 19, Сенсабо - 11, Юбэнкс - 10, Филиповски - 10, Миллз - 3, Уильямс - 2, Harkless - 2, Джузэнг, Чьебв

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Чикаго Буллз» — 99:112.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 27, Харден - 17, Мэнн - 12, Джонс - 12, Бамба - 10, Коффи - 8, Браун - 5, Данн - 2, Миллер - 2, Джонс - 2, Портер - 2, Хиланд, Флауэрс, Кристи, Батюм
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Гидди - 18, Хортон-Такер - 18, Вучевич - 14, Уильямс - 8, Болл - 5, Бузелис - 5, Смит - 4, Филлипс - 4, Терри - 1

В настоящий момент, после 42 игр, зачёт Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации возглавляет «Оклахома Сити-Тандер». В зачёте Восточной конференции лидирует «Кливленд Кавальерс».

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