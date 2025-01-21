В ночь с 20 на 21 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты игрового дня НБА 21 января:

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс» — 85:125;

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз» — 123:119 ОТ;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Чикаго Буллз» — 99:112.

В настоящий момент, после 42 игр, зачёт Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации возглавляет «Оклахома Сити-Тандер». В зачёте Восточной конференции лидирует «Кливленд Кавальерс».