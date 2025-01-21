Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ховентуд Бадалона — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: расписание матчей 21 января

Еврокубок: расписание матчей 21 января
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Расписание Еврокубка 21 января:

20:00 мск — У-БТ – «Тюрк Телеком»;

Еврокубок . Группа B. 16-й тур
21 января 2025, вторник. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» – «Лиеткабелис»;

Еврокубок . Группа B. 16-й тур
21 января 2025, вторник. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

22:30 мск – «Ховентуд» – «Доломити Энергия».

Еврокубок . Группа A. 16-й тур
21 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

Турнирная таблица. Еврокубок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android