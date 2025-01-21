Еврокубок: расписание матчей 21 января
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Сегодня, 21 января, состоится очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Расписание Еврокубка 21 января:
20:00 мск — У-БТ – «Тюрк Телеком»;
Еврокубок . Группа B. 16-й тур
21 января 2025, вторник. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
21:30 мск — «Гамбург Тауэрс» – «Лиеткабелис»;
Еврокубок . Группа B. 16-й тур
21 января 2025, вторник. 21:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
22:30 мск – «Ховентуд» – «Доломити Энергия».
Еврокубок . Группа A. 16-й тур
21 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».
Комментарии
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