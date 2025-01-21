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Сергей Моня возглавил Департамент национальных и резервных сборных команд России

Сергей Моня возглавил Департамент национальных и резервных сборных команд России
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Федерация баскетбола России (ФБР) назначила главу Департамента национальных и резервных сборных команд. Им стал бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 и победитель чемпионата Европы – 2007 Сергей Моня.

«Меня всегда привлекала работа с молодыми игроками. Следить за тем, как они прогрессируют. Вспоминаю, как сам был молодым: нам очень была нужна поддержка. Важно, чтобы у юных ребят вновь появилась возможность участвовать в международных соревнованиях. Помню, как мы с нетерпением ждали эти выезды, игры с зарубежными командами. Очень хотелось бы, чтобы весь российский спорт поскорее вернулся на международный уровень», — приводит слова Мони пресс-служба ФБР.

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