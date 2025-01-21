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Зак Наталл заменит Ксавьера Муна в Матче звёзд — 2025 Единой лиги

Зак Наталл заменит Ксавьера Муна в Матче звёзд — 2025 Единой лиги
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Защитник баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Зак Наталл примет участие в Матче звёзд — 2025 Единой лиги, сообщает пресс-служба организации.

Американец заменит соотечественника Ксавьера Муна из «Зенита», отказавшегося от участия из-за травмы, в команде «Гости».

В нынешнем сезоне Единой лиги 25-летний Наталл занимает второе место по результативности. В среднем за игру он набирает 17,6 очка, совершает 3,3 подбора, 2,7 передачи, 1,1 перехвата при эффективности 15,3 балла. Напомним, Матч звёзд Единой лиги — 2025 состоится 16 февраля на московской «ВТБ-Арене».

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