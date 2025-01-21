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Поражение «Уорриорз» от «Селтикс» стало крупнейшим на домашней площадке за 40 лет

Поражение «Уорриорз» от «Селтикс» стало крупнейшим на домашней площадке за 40 лет
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Поражение команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Годен Стэйт Уорриорз» в матче с «Бостон Селтикс», состоявшемся в ночь с 20 на 21 января мск, стало крупнейшим на домашней площадке за последние 40 лет.

Напомним, «Уорриорз» проиграли со счётом 85:125. Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 22 очка. Лучшую результативность в «Голден Стэйт» показал Стефен Карри, набрав 18 очков.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 01:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
85 : 125
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 18, Муди - 13, Пост - 9, Сантос - 7, Шрёдер - 7, Хилд - 6, Уотерс III - 6, Луни - 5, Джексон-Дэвис - 5, Уиггинс - 4, Спенсер - 3, Пэйтон II - 2
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Порзингис - 18, Браун - 17, Притчард - 14, Хозер - 11, Холидэй - 10, Уайт - 8, Корнет - 8, Уолш - 6, Шейерман - 5, Хорфорд - 3, Кета - 3, Тиллман, Спрингер

В настоящий момент, после 42 матчей, «Уорриорз» занимают 10-е место в зачёте Западной конференции НБА.

Ранее Керр ответил на вопрос по поводу возможного обмена лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.

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