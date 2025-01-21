Поражение «Уорриорз» от «Селтикс» стало крупнейшим на домашней площадке за 40 лет

Поражение команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Годен Стэйт Уорриорз» в матче с «Бостон Селтикс», состоявшемся в ночь с 20 на 21 января мск, стало крупнейшим на домашней площадке за последние 40 лет.

Напомним, «Уорриорз» проиграли со счётом 85:125. Самым результативным в составе победителей стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 22 очка. Лучшую результативность в «Голден Стэйт» показал Стефен Карри, набрав 18 очков.

В настоящий момент, после 42 матчей, «Уорриорз» занимают 10-е место в зачёте Западной конференции НБА.

Ранее Керр ответил на вопрос по поводу возможного обмена лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.