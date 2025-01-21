Прощание с заслуженным тренером России Валерием Колесниковым состоится 22 января в Казани, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС.

«Прощание с легендарным начальником команды УНИКС, заслуженным тренером России, спортивным директором молодёжной команды УНИКС-2 Валерием Колесниковым состоится в среду, 22 января, в 10:00 часов в церкви Святой Великомученицы Варвары (ул. Карла Маркса, 67). Похороны пройдут на Самосыровском кладбище», — говорится в сообщении.

Напомним, о смерти Колесникова стало известно 17 января. Тренер скончался на 71-м году жизни.

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