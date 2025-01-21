Стив Керр отреагировал на разгромное поражение «Голден Стэйт» в матче с «Бостоном»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал разгромное поражение в матче с «Бостон Селтикс» (85:125), состоявшемся в ночь с 20 на 21 января мск.

«Не стоит зацикливаться на одном матче. В среду нас ждёт «Сакраменто», так что нам нужно забыть все это и подготовиться к ним. Мы были конкурентоспособны по ходу сезона. Наши парни сражаются, но несколько раз нас просто сметали с паркета. Это деморализует. Самое важное для меня, чтобы парни просто забыли этот матч», – сказал Керр на пресс-конференции.

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