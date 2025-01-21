Алексей Швед впервые прокомментировал переход в «Зенит»

Звездный российский баскетболист Алексей Швед прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит», о котором стало известно в минувшую субботу, 18 января.

«На самом деле, очень быстро всё произошло. В течение нескольких дней мы уже всё решили. Я приехал сюда и рад помочь команде.

Было много моментов, когда мы играли против «Зенита». «Зенит» всегда играл отлично, и всегда было тяжело, никогда не было лёгких игр. Я знаю многих ребят здесь. Матчей не вспоминал, но знаю, что клуб всегда относится ответственно. Самые большие ожидания. И я был рад приехать сюда. Я знаю тренера Чави. Один из самых сильных тренеров в Европе», — приводит слова Шведа официальный сайт БК «Зенит».