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Экс-игрок «Барселоны» высказал категоричное мнение о возможном возращении Паскуаля в клуб

Экс-игрок «Барселоны» высказал категоричное мнение о возможном возращении Паскуаля в клуб
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Бывший словенский баскетболист Боштьян Нахбар выразил уверенность, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль точно вернётся в «Барселону». Нахбар выступал в каталонском клубе под руководством Паскуаля.

«Посмотрите, Хавьер родом отсюда, его лучшие годы, его главные успехи состоялись здесь, в «Барсе». Я уверен, что когда-нибудь он вернётся. Будет ли это в следующем году, я не знаю. Во многом это будет зависеть от нынешнего сезона или следующих, но я уверен, что Хави вернётся, и это будет отличный день для баскетбола в Барселоне», — приводит слова Нахбара Mundo Deportivo.

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