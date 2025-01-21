Анну Седокову опросили после смерти баскетболиста Яниса Тиммы — источник

Певицу Анну Седокову опросили в рамках проверки по факту гибели её бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида, []совершённого] Тиммой», — говорится в сообщении источника.

Напомним, Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого были номер Седоковой и просьба ей позвонить. По предварительной информации, спортсмен покончил с собой. Янис и Анна были в браке с 2020 года. В 2024 году пара развелась.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: