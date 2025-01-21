Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ховентуд Бадалона — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Анну Седокову опросили после смерти баскетболиста Яниса Тиммы — источник

Анну Седокову опросили после смерти баскетболиста Яниса Тиммы — источник
Комментарии

Певицу Анну Седокову опросили в рамках проверки по факту гибели её бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Седокова опрошена в рамках проверки по факту суицида, []совершённого] Тиммой», — говорится в сообщении источника.

Напомним, Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого были номер Седоковой и просьба ей позвонить. По предварительной информации, спортсмен покончил с собой. Янис и Анна были в браке с 2020 года. В 2024 году пара развелась.

Материалы по теме
Янис Тимма, шаманы и компромат на Седокову. История смерти баскетболиста не даёт покоя
Янис Тимма, шаманы и компромат на Седокову. История смерти баскетболиста не даёт покоя

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android