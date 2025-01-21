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Кайри Ирвинг — о Ламело Болле: хочу увидеть, как он ответит скептикам

Кайри Ирвинг — о Ламело Болле: хочу увидеть, как он ответит скептикам
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о 23-летнем игроке «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болле. Ранее «Даллас» уступил «Шарлотт» со счётом 105:110.

«Рад, что в этом году он здоров и может показать миру, кто он такой. У него хорошая родословная. Он из семьи профессионалов. У них сплочённая команда. Думаю, это всегда помогало ему быть таким уверенным в себе, играя против старших ребят и при этом имея братьев, которые его немного подкалывали. Хочу увидеть, как этот молодой парень раскроет свой потенциал ещё больше и ответит многим скептикам, которые говорят: «Он не может победить», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.

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