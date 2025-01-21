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22:30 Мск
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Владимир Гомельский ответил, нужно ли что-то менять в сегодняшней НБА

Владимир Гомельский ответил, нужно ли что-то менять в сегодняшней НБА
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу сегодняшней Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В последнее время североамериканская лига сталкивается с критикой из-за обилия трёхочковых бросков и акцента команд на игре в атаке в ущерб действиям в защите.

«В НБА меняются лидеры, меняется тактика у тех команд, в которых произошла смена тренеров, меняются звёзды (происходит смена поколений во многих командах). Идёт естественный процесс. Во второй половине сезона произойдёт рост рейтингов трансляций. Не думаю, что нужно что-то менять», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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