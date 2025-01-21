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Миленко Богичевич назвал условия, при которых «Автодор» может дать бой ЦСКА в матче ЕЛ

Миленко Богичевич назвал условия, при которых «Автодор» может дать бой ЦСКА в матче ЕЛ
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением о предстоящем матче с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 22 января, в Москве в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
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П1
X
П2

«Наш последний матч с ЦСКА получился очень тяжёлым и завершился болезненным поражением. Понятно, что нам нужно исправить — в первую очередь играть все 40 минут. Ведь первая половина декабрьской встречи с армейцами получилась довольно неплохой. Мы поддерживали хороший ритм и набрали много очков. Нам следует более жёстко защищаться, действовать атлетичнее и сосредоточиться на выполнении игрового плана. Наша обязанность перед собой и болельщиками — показать себя с лучшей стороны.

Сейчас мы оказались в аналогичной ситуации, как и месяц назад, когда перед матчем с «Автодором» ЦСКА также проиграл «Локомотиву-Кубань». Тогда армейцы показали отличную реакцию. Нам важно быть к этому готовыми. В Москве мы должны сыграть жёстко, сплочённо и постараться воспользоваться своими шансами», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

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