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«Енисей» на выезде победил «Астану» в матче Единой лиги

«Енисей» на выезде победил «Астану» в матче Единой лиги
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась победой гостей. Счёт матча — 78:63 (14:20, 19:22, 22:6, 23:15).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
63 : 78
Енисей
Красноярск
Астана: Утоми - 15, Мурзагалиев - 11, Походяев - 10, Десятников - 8, Майдекин - 7, Щербак - 5, Айткали - 3, Смит - 2, Оразбеков - 2, Мотовилов, Исаенко, Абашидзе
Енисей: Сандерс - 18, Балашов - 16, Герасимов - 14, Близнюк - 14, Степанович - 11, Одиноков - 3, Загретдинов - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин

Самым результативным в составе «Астаны» был американский лёгкий форвард Узодинма Утоми. На его счету 15 очков, пять подборов и одна результативная передача. В составе Енисея» чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Виктор Сандерс. В его активе 18 очков и три подбора.

В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 26 января и начнётся в 16:00 мск. «Енисей» в следующем туре в Краснодаре сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 25 января. Начало — в 16:00 мск.

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