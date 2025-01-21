«Енисей» на выезде победил «Астану» в матче Единой лиги

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Енисей» из Красноярска. Встреча закончилась победой гостей. Счёт матча — 78:63 (14:20, 19:22, 22:6, 23:15).

Самым результативным в составе «Астаны» был американский лёгкий форвард Узодинма Утоми. На его счету 15 очков, пять подборов и одна результативная передача. В составе Енисея» чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Виктор Сандерс. В его активе 18 очков и три подбора.

В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 26 января и начнётся в 16:00 мск. «Енисей» в следующем туре в Краснодаре сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 25 января. Начало — в 16:00 мск.

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